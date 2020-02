Italia: fatturato in calo del 3% a dicembre, ordinativi in rialzo dell'1,4%. Nel 2019 entrambi in flessione

Valeria Panigada 21 febbraio 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Il fatturato dell’industria italiana è sceso a dicembre del 3% rispetto al mese precedente. Gli ordinativi invece hanno mostrato un incremento dell’1,4% in termini congiunturali. La dinamica del fatturato, spiega l'Istat, riflette cali sia sul mercato interno (-2,9%) sia su quello estero(-3,1%), mentre per gli ordinativi l’incremento è sintesi di risultati quasi speculari registrati sui due mercati: +6,9% la crescita delle commesse provenienti dal mercato interno e -6,4% la riduzione di quelle provenienti dall’estero.Per il 2019 si rileva una diminuzione rispetto allo scorso anno sia del fatturato dell’industria sia dei nuovi ordinativi. Per il fatturato, alnetto degli effetti di calendario, si tratta del primo calo in termini annui dal 2015, per gli ordinativi della prima diminuzione dal 2014. In termini congiunturali il fatturato complessivo è aumentato solo nel primo trimestre, mentre è rimasto sostanzialmente stabile nel secondo. Gli ultimi due trimestri dell’anno sono stati caratterizzati entrambi da diminuzioni. Gli ordinativi, invece, hanno mostrato un andamento negativo o stazionario in quasi tutti i trimestri del 2019, con l’eccezione dell’ultimo, in crescita.