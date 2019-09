Italia: fatturato e ordinativi industriali in calo a luglio, deluse le attese

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il calo del fatturato dell’industria, in Italia con risultati negativi sia per la componente interna sia per quella estera. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a luglio il fatturato dell’industria è diminuito dello 0,5% rispetto al mese precedente. Anche gli ordinativi hanno registrato un calo (-2,9%). Deluse le attese degli analisti che si aspettavano per entrambi i dati un aumento.La dinamica negativa del fatturato, precisa l'Istat, riflette cali mensili su entrambi i mercati: -0,6% è la flessione registrata dal mercato interno e -0,4% quella rilevata per il mercato estero. Per gli ordinativi la diminuzione congiunturale deriva da una marcata contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-4,2%) e da una più modesta di quelle provenienti dall’estero (-0,8%).