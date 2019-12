Italia: fatturato e ordinativi in rialzo dello 0,6% a ottobre

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Ilfatturato dell’industria in Italia ha segnato a ottobre un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente, crescendo per il secondo mese consecutivo. Anche gli ordinativi hanno registrato, a ottobre, un incremento dello 0,6%. Su base annua e corretto per gli effetti di calendario, il fatturato è invece sceso dello 0,2%, con diminuzioni dello 0,1% sul mercato interno e dello 0,3% su quello estero. In termini tendenziali anche l’indice grezzo degli ordinativi è diminuito, -1,5%, con riduzioni su entrambi i mercati (-0,7% quello interno e -2,6% quello estero).