Italia: esportazioni in aumento per il quarto mese consecutivo, bilancia commerciale migliora

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia migliora, grazie alle esportazioni che aumentano per il quarto mese consecutivo. Secondo i dati Istat diffusi oggi, a giugno si è evidenziato un surplus commerciale di 5,73 miliardi di euro, in rialzo rispetto ai 5,39 miliardi del mese prima e ai 5,17 miliardi di giugno 2018. Le esportazioni sono salite dell'1,2% rispetto al mese prima, proseguendo il trend di crescita che persiste da quattro mesi. La positiva dinamica è determinata dall’aumento delle vendite verso i mercati extra Ue (+3,9%) mentre quelle verso i paesi Ue risultano in diminuzione (-1%). Le importazioni sono invece scese del 2,1%.