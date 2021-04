Italia: economia ancora in contrazione, Pil I trimestre -0,4%

Valeria Panigada 30 aprile 2021 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'economia italiana ha subito una nuova contrazione nel primo trimestre dell'anno, anche se di entità più contenuta rispetto a quella registrata nel quarto trimestre del 2020. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dall'Istat, nel primo trimestre il Prodotto interno lordo (Pil) è sceso dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2021, precisa l'istituto di statistica, ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al primo trimestre del 2020. Il risultato risente, in particolare per il settore terziario, degli effetti economici delle misure adottate a contrasto dell’emergenza sanitaria.