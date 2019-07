Italia: disoccupazione scende a sorpresa al 9,9% a maggio

Valeria Panigada 1 luglio 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Miglioramento inaspettato del mercato del lavoro in Italia. A maggio il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,9%, in ribasso rispetto al 10,1% del mese prima (dato rivisto dal 10,2% precedente): Gli analisti si aspettavano addirittura un aumento della disoccupazione al 10,3%. La diminuzione, precisa l'Istat, è determinata da entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età tranne i 35-49enni.