Italia: disoccupazione nel III trimestre scesa al 9,8%

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

In Italia il tasso di disoccupazione è in diminuzione nel terzo trimestre del 2019 sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un annoprima, attestandosi al 9,8% (-0,2 punti). L'andamento, ha precisato l'Istat, si associa alla stabilità congiunturale e alla diminuzione tendenziale del tasso di inattività. Nel confronto annuo, con minore intensità, per il decimo trimestre consecutivo continua la riduzione del numero di disoccupati (-61 mila in un anno, -2,5%) che coinvolge solo gli individui in cerca di prima occupazione a fronte del lieve aumento di quanti avevano precedenti esperienze di lavoro.