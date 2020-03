Italia: crescita rallenta, nel 2019 il Pil cresciuto solo dello 0,3%

Valeria Panigada 2 marzo 2020 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

La crescita dell’economia italiana ha segnato un marcato rallentamento. Nel 2019 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.787.664 milioni di euro correnti, con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è aumentato dello 0,3% contro il +0,8% registrato nel 2018. E ora si guarda con timore al 2020, iniziato all'insegna del coronavirus.Tornando ai dati Istat, dal lato della domanda interna si è registrato nel 2019, in termini di volume, una crescita dell’1,4% degli investimenti fissi lordi e dello 0,2% dei consumi interni. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,2% e le importazioni sono diminuite dello 0,4%.