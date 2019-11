Italia: continuano a diminuire le nascite, negli ultimi 10 anni quasi un quarto di nati in meno

Valeria Panigada 25 novembre 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Continuano a diminuire le nascite in Italia. secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno, vale a dire il 4% in meno, rispetto al 2017. Una tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione nemmeno quest'anno: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2019, le nascite sono già quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018. Nell’arco degli ultimi dieci anni le nascite sono diminuite di 136.912 unità, quasi un quarto (il 24% in meno) rispetto al 2008. Questa diminuzione è attribuibile esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani.