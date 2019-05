Italia: bilancia commerciale migliora a marzo, surplus salito a 4,63 miliardi

Valeria Panigada 16 maggio 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

La bilancia commerciale dell'Italia è migliorata evidenziando a marzo un surplus di 4,63 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 3,24 miliardi del mese prima e oltre le attese degli analisti ferme a 4,24 miliardi. Secondo quanto rilevato dall'Istat, si è registrato un incremento sia per le esportazioni (+0,3%) sia per le importazioni (+0,7%). L’aumento dell’export è determinato dalle vendite verso i paesi Ue (+0,9%), mentre quelle verso l’area extra Ue sono in lieve flessione (-0,5%).In particolare, le esportazioni verso il Regno Unito sono in forte accelerazione, con una crescita diffusa ma particolarmente sostenuta per le vendite di prodotti della farmaceutica, dell’abbigliamento e di mezzi di trasporto. Questa positiva dinamica, precisa l'Istat, sembrerebbe riflettere anche l’incertezza dello scenario Brexit.Su base annua, quindi nei confronti di marzo 2018, l'export dell'Italia è stazionario, mentre le importazioni sono in lieve contrazione (-0,3%). Infine, l’indice dei prezzi all’importazione è aumentato dello 0,6% in termini congiunturali e dell’1,3% rispetto all’anno precedente.