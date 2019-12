Italia: balzo del surplus commerciale a ottobre, esportazioni +3%

Valeria Panigada 17 dicembre 2019 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Miglioramento deciso e ben oltre le attese per la bilancia commerciale dell'Italia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a ottobre il surplus commerciale è balzato in avanti a 8,057 miliardi dai 2,686 di settembre e di 3,828 miliardi di ottobre 2018. Le esportazioni sono aumentate del 3,1%, grazie soprattutto alla crescita delle vendite verso i mercati extra Ue (+6,1%), dovuta principalmente ai mezzi di navigazione marittima, mentre quella verso l’area Ue è meno intensa (+0,7%). Le importazioni sono invece scese del 2,3%.Su base annua la crescita dell’export dell'Italia è stata del 4,3%, trainata dal forte aumento registrato per l’area extra Ue (+8,3%), mentre le vendite verso i paesi dall’area Ue sono cresciute in misura più contenuta (+1,2%). La diminuzione tendenziale delle importazioni (-5,8%) ha coinvolto sia i mercati extra Ue (-9,3%) sia l’area Ue (-3,4%). Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla crescita delle esportazioni italiani sono Stati Uniti (+24,5%), Svizzera (+14,6%), Francia (+6,5%) e Regno Unito (+8,7%), mentre si registra una flessione delle vendite verso paesi Opec (-16,9%) e Germania (-2,8%).