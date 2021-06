Italia: Pmi servizi torna sopra quota 50, mostra tasso più rapido da marzo 2019

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Il settore terziario in Italia alimentato dal più forte rialzo dei nuovi ordini in più di tre anni, è tornato in espansione con l’attività economica in aumento per la prima volta in quasi un anno e al tasso più rapido da marzo 2019. Secondo i dati diffusi stamattina da Ihs Markit, il Pmi servizi si è attestato a quota 53,1 punti."Il settore terziario italiano ha mostrato a maggio i primi segnali di ripresa. Con il più rapido incremento dei nuovi ordini in più di tre anni legato alla riapertura delle aziende e al riavvio della domanda dopo l’allentamento delle misure anti Covid-19, l’attività economica è aumentata per la prima volta dallo scorso luglio e al tasso più forte da marzo 2019", ha commentato Lewis Cooper, economista presso Ihs Markit, segnalando che "il livello del personale del settore si è di conseguenza stabilizzato dopo 14 mesi consecutivi di tagli occupazionali".