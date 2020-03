Italia: Pmi servizi in rialzo a febbraio a 52,1 punti, è il più rapido incremento dallo scorso ottobre

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Le aziende del settore terziario italiano hanno registrato a febbraio un nuovo incremento dell’attività economica, estendendo la sequenza attuale di crescita a nove mesi. In aggiunta, l’ultima espansione è stata la più rapida da ottobre dello scorso anno. E' ciò che emerge dall'indice Pmi servizi che a febbraio si è attestato a 52,1 punti, in aumento dai 51,4 punti di gennaio e oltre le attese degli analisti ferme a 51,4 punti."La crescita del settore privato italiano resta tuttavia debole rispetto ai valori storici - ha sottolineato Lewis Cooper, economist presso la IHS Markit - Sono già state parecchie le aziende che hanno menzionato quanto l’insorgenza del COVID-19 abbia influenzato negativamente la domanda, specialmente all’estero, e gli effetti reali di questa epidemia restano ancora da definirsi".Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.