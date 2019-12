Italia: Pmi servizi in frenata a 50,4 a novembre

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Rallenta a novembre l'attività del settore servizi in Italia. Stando ai dati diffusi da Ihs Markit, l'indice Pmi servizi ha indicato a novembre quota 50,4, in discesa rispetto a 52,2 di ottobre. Si tratta della più debole espansione della produzione del settore terziario in Italia da maggio."La crescita più debole dell’attività è soprattutto collegata al diminuito flusso dei nuovi ordini, il cui incremento è stato marginale ed il più debole da agosto", segnalano da Ihs Markit.