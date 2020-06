Italia: Pmi servizi ancora in fase di contrazione ma migliora a maggio più del previsto

Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

A causa degli effetti causati dal protrarsi della pandemia da Covid-19, l’economia del settore terziario in Italia è rimasta in zona contrazione a maggio ma è migliorata grazie all’inizio della riapertura di alcuni settori economici e all’allentamento delle restrizioni. L'indice Pmi servizi si è attestato il mese scorso a 28,9 punti, dai minimi assoluti di 10,8 registrati ad aprile.“La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno continuato a pesare largamente sulle prestazioni economiche di maggiodel settore terziario italiano, causando una nuova elevata contrazione dell’attività e dei nuovi ordini - ha commentato Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, - Grazie però all’inizio della riapertura delle aziende e all’allentamento delle limitazioni, i valori di contrazionehanno cominciato a diminuire rispetto ai record minimi di aprile. Nel frattempo, i tagli occupazionali continuano indicando la seconda riduzione più rapida degli organici a livello storico".Alla luce di queste nuove indicazioni, le stime preliminari del Pil dell'Italia per il primo trimestre 2020 hanno registrato una contrazione quasi del 5% su base trimestrale e i dati Pmi del secondo trimestre raccolti finora indicano una nuova considerevole contrazione.