Italia: Pmi servizi ad aprile crolla ad aprile ad un ritmo senza precedenti

Valeria Panigada 6 maggio 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

L’attività economica del settore terziario in Italia è crollata ad aprile ad un ritmo senza precedenti. E' ciò che emerge dall'indice Pmi servizi che ad aprile è precipitato al minimo record, a 10,8 punti, superando quindi il minimo recente di marzo di 17,4 e indicando una contrazione senzaprecedenti del terziario italiano.“Ad aprile, il settore terziario italiano ha continuato a soffrire a causa della pandemia da Covid-19, con gli ultimi dati raccolti che hanno evidenziato un nuovo crollo senza precedenti dell’attività - ha commentato Lewis Cooper, economist presso la IHS Markit, che ha redatto il dato - Con il settore manifatturiero che sta subendo un destino simile a quello dei servizi, gli ultimi dati mettono in luce il pesante colpo inflitto dalla pandemia sull’economia italiana. Con il graduale alleggerimento delle restrizioni pianificato per l’inizio di maggio, i dati del prossimo mese ci forniranno una prima indicazione su quanto rapida potrà essere la capacità di ripresa dell’attività a breve termine”.Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.