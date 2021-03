Italia: Pmi servizi a 48,8 a febbraio, in recupero rispetto a inizio 2021

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio la contrazione del terziario segna di nuovo un rallentamento, registrando ancora un declino dell’attività economica ma al tasso più lento in cinque mesi, mentre il flusso dei nuovi ordini si stabilizza. Secondo i dati diffusi da Ihs Markit, a febbraio l'indice destagionalizzato delle attività economiche si è attestato a 48,8, un valore inferiore alla soglia di non cambiamento di 50, segnalando di nuovo una contrazione del settore dei servizi. Il dato è tuttavia superiore alla lettura di gennaio che indicava 44,7."Il rallentamento del declino terziario, unito alla robusta prestazione manifatturiera, ha riportato increscita la produzione di febbraio del settore privato, segnando la seconda espansione più veloce in quasidue anni. Ciononostante, la debole prestazione del settore terziario resta una preoccupazione, così come ilcontinuo rialzo della pressione sui costi", spiega Lewis Cooper, economista presso Ihs Markit, aggiungendo che "gli ultimi dati portano tuttavia buone notizie e indicano una nuova ripresa dell’economia italiana. Una volta che le misure restrittive si allenteranno, dovremmo assistere ad una crescita forte visto che già si comincia a recuperare il terreno perduto".