Italia: Pmi manifatturiero sale a 53,2 a settembre, livello maggiore in 27 mesi

Daniela La Cava 1 ottobre 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Continua a settembre la ripresa del settore manifatturiero italiano. Stando ai dati comunicati da Ihs Markit, l'indice Pmi manifatturiero si è attestato a settembre a 53,2 in lieve salita dai 53,1 di agosto, segnalando l’ennesimo miglioramento dello stato di salute del settore manifatturiero italiano. Come sottolinea Lewis Cooper, economista di Ihs Markit, "i dati Pmi di settembre hanno segnalato una ripresa in corso del settore manifatturiero italiano, con il relativo Pmi che ha raggiunto il livello maggiore in 27 mesi e che è stato indicativo di un moderato miglioramento delle condizioni generali". "La migliore domanda nazionale ed estera da parte dei clienti ha fornito un ulteriore stimolo al settore, e ha provocato una forte crescita della produzione e dei nuovi ordini", segnala ancora l'economista."Gli ultimi dati dell’indagine aggiungeranno quindi ulteriori segnali su come il settore si sia ripreso durante il terzo trimestre dopo il forte shock economico dovuto alla pandemia da Covid-19 - spiega Cooper -. Detto questo, per essere certi di recuperare il terreno perduto, è fondamentale che si mantenga lo slancio attuale e che si eliminino tutti i possibili rischi al ribasso".