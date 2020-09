Italia: Pmi manifatturiero sale a 53,1 ad agosto da 51,9 di luglio

Daniela La Cava 1 settembre 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Gli ultimi dati PMI hanno evidenziato ad agosto il miglioramento più veloce delle condizioni operative del settore manifatturiero italiano in oltre due anni. Secondo quanto diffuso da Ihs Markit, il dato di agosto ha raggiunto quota 53,1, salendo da 51,9 di luglio e segnalando il secondo mese consecutivo di miglioramento delle condizioni operative del settore."Continuano a migliorare ad agosto le condizioni operative del settore manifatturiero in Italia, il PMI manifatturiero principale ha infatti raggiunto il livello maggiore da giugno 2018", sottolinea Lewis Cooper, economista di IHS Markit, aggiuggendo che "i dati di agosto hanno fornito alcuni segnali incoraggianti per il settore manifatturiero, indicando che siamo nel bel mezzo della ripresa dagli effetti catastrofici della pandemia". L'esperto aggiunge che "le esportazioni però continuano a fungere da freno, e con il livello occupazionale ancora in contrazione, è improbabile che la sola domanda nazionale possa essere sufficiente ad alimentare una effettiva ripresa".