Italia: Pmi manifatturiero in calo più del previsto a novembre

Valeria Panigada 1 dicembre 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Perde vigore a novembre la ripresa del manifatturiero in Italia a causa dell’ennesimo crollo del volume dei nuovi ordini collegato alle più rigide misure di contenimento collegate al Covid-19. L'indice Pmi manifatturiero, stilato dall'istituto IHS Markit, si è attestato a 51,5 punti, in calo dai 53,8 punti di ottobre e sotto i 52 punti stimati dagli analisti. Tuttavia, le aziende hanno continuato ad aumentare a novembre il loro personale per via delle maggiori esigenze produttive e delle aspettative di una maggiore domanda non appena le restrizioni saranno allentate, suggerendo ancora ottimismo rispetto alla produzione dei prossimi 12 mesi."In generale - commenta Lewis Cooper, economist di IHS Markit - i dati sono risultati promettenti, specialmente nel contesto delle più rigide restrizioni anti Covid-19. Considerati i recenti sviluppi in materia di vaccino, aumenta la speranza che presto l’economia riaprapienamente e, se questo dovesse succedere, il settore sarebbe in buona posizione nel continuare a recuperare il terreno perduto.”