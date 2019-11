Italia: Pmi manifatturiero cala a 47,7 punti a ottobre, peggiora al tasso più veloce da marzo

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Le condizioni dell'attività manifatturiera in Italia si deteriorano. L'indice Pmi manifatturiero di ottobre scende a 47,7 punti contro i 47,8 punti di settembre e segnala la contrazione maggiore delle condizioni operative da marzo. L’indice resta al di sotto della soglia critica di non cambiamento di 50 per il tredicesimo mese consecutivo.