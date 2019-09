Italia: Pmi manifatturiero ad agosto si conferma sotto la soglia dei 50 punti

Valeria Panigada 2 settembre 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Persiste la fase di debolezza per il settore manifatturiero in Italia. Ad agosto l'indice Pmi manifatturiero si è attestato a 48,7 punti, in miglioramento rispetto ai 48,5 punti di luglio ma sotto la soglia dei 50 punti che separa la fase di espansione (sopra i 50 punti) da una fase di contrazione (sotto). “Continua ad agosto la contrazione dell’economia manifatturiera italiana, con produzione e nuovi ordini in contrazione per il tredicesimo mese consecutivo", ha sottolineato Amritpal Virdee, economist di IHS Markit che elabora il report Markit Pmi manifatturiero in Italia.