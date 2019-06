Italia: Pmi manifatturiero a 49,7 punti a maggio, oltre attese

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi manifatturiero italiano di maggio si è attestato a 49,7 punti rispetto al valore di 49,1 di aprile. Il dato è superiore alle aspettative del mercato che si attendeva 48,5 punti."Il settore manifatturiero italiano ha registrato la contrazione più debole da settembre 2018, con gli indici anticipatori delle tendenze che suggeriscono aspettative più ottimistiche con l’approccio dell’estate - Amritpal Virdee, economista di Ihs Markit -. I fattori più incoraggianti sono le tendenze al rialzo della produzione e dei nuovi ordini. Entrambi gli indici hanno riportato contrazioni marginali, con tassi di declino rispettivamente ai livelli più lenti in sette e otto mesi". I dati di maggio, prosegue Virdee, hanno inoltre segnalato un rallentamento delle pressioni inflazionistiche, infatti sia i costi di acquisto che quelli di vendita hanno riportato l’inflazione più bassa in quattro mesi. L'economista sottolinea inoltre che "le imprese manifatturiere hanno espresso una fiducia maggiore circa un maggiore livello della domanda per il prossimo anno, registrando infatti il livello di ottimismo futuro più alto in otto mesi".