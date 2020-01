Italia: Pmi costruzioni flette a 47,7 a dicembre

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Debole chiusura di 2019 per il settore edile italiano, con l’attività edile totale che si è contratta al livello maggiore da marzo 2018. L’indice dell’attività totale a dicembre è rimasto ben al di sotto della soglia di non cambiamento di 50, scivolando a 47,7 da 48,2 di novembre. "L’ultimo valore ha segnalato il maggiore tasso di declino dell’attività edile da marzo 2018 e rappresenta la quinta contrazione del 2019", segnalano da Ihs Markit."Il settore edile italiano ha registrato a dicembre un più forte crollo dell’attività, con i nuovi ordini in contrazione al tasso più forte in più di due anni e mezzo". Così Trevor Balchin Economics, director presso Ihs Markit.