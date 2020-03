Italia: Pil IV trimestre 2019 (finale) confermato in contrazione dello 0,3%

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Il Prodotto interno lordo (Pil) dlel'Italia ha segnato nel quarto trimestre del 2019 una contrazione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e un aumento dello 0,1% nei confronti del quarto trimestre del 2018. Si tratta della lettura finale dell'Istat, che si confronta con la stima preliminare diffusa il 31 gennaio scorso, in cui si era registrata la stessa diminuzione dello 0,3% del Pil, mentre la crescita tendenziale era risultata nulla.Il quarto trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2018. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2%.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano diminuzioni, dello 0,2% per i consumi finali nazionali e dello 0,1% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni si sono ridotte dell’1,7% e le esportazioni sono cresciute dello 0,3%.