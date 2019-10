Italia: Pil III trimestre (preliminare) in rialzo dello 0,1%, meglio di attese

Valeria Panigada 31 ottobre 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Si conferma una dinamica debolmente positiva per l'economia italiana. Il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Italia ha segnato nel terzo trimestre dell'anno una crescita dello 0,1% rispetto al periodo precedente. Si tratta della stima preliminare dell'Istat che si confronta con un +0,1% del secondo trimestre e un -0,1% stimato dagli analisti. Su base annua, il Pil tricolore è salito dello 0,3%."I dati più recenti - commenta l'Istat - confermano quindi la persistenza di un quadro di sostanziale stagnazione dell’economia italiana dall’inizio del 2018". Si precisa che il terzo trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2018.