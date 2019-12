Italia: Pil 2019 previsto in rallentamento a +0,2% per poi accelerare nel 2020 a +0,60%

Valeria Panigada 4 dicembre 2019 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Quest'anno si assisterà a un deciso rallentamento dell'economia italiana. Secondo le stime elaborate dall'Istat, nel 2019 il Prodotto interno lordo (Pil) è previsto aumentare dello 0,2% in termini reali, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente , quando era salito dello 0,8%. La crescita del Pil risulterebbe in lieve accelerazione nel 2020, con un +0,6% stimato. Secondo l'istituto di statistica nazionale, l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi rappresentati da possibili evoluzioni negative dei conflitti tariffari e delle turbolenze geopolitiche con riflessi sfavorevoli sull’evoluzione del commercio internazionale e sul livello di incertezza degli operatori.