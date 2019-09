Italia: -0,7% m/m per produzione industriale a luglio

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Ancora in flessione la produzione italiana a luglio. Secondo i dati diffusi dall'Istat l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato a luglio una flessione dello 0,7% rispetto a giugno. Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2019 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati 23, contro i 22 di luglio 2018)."A luglio si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale - sottolinea l'Istat -. Ad eccezione dell’energia, tutti i principali settori di attività mostrano riduzioni, con un calo particolarmente marcato per i beni strumentali". In termini tendenziali, l'’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in flessione per il quinto mese consecutivo. "La riduzione è più ampia per i beni strumentali e i beni intermedi, mentre si osserva una crescita per i beni di consumo e, soprattutto, per l’energia", conclude l'istituto di statistica.