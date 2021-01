Istat: vendite al dettaglio in calo ad ottobre in valore e in volume

Alessandra Caparello 12 gennaio 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre 2020 le vendite al dettaglio calano rispetto a ottobre del 6,9% in valore e del 7,4% in volume. Lo stima l’Istat secondo cui sono in crescita le vendite dei beni alimentari (+1,0% in valore e in volume) mentre le vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente del 13,2% e del 13,5%).Nel trimestre settembre-novembre 2020, le vendite al dettaglio registrano un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dell’1,5% in volume. Crescono le vendite dei beni alimentari (+2,0% in valore e in volume) mentre quelle dei beni non alimentari calano in valore (-0,6%) e aumentano in volume (+1,1%).