Istat: vendite al dettaglio, +30,4% a/a ad aprile e -0,4% m/m

Daniela La Cava 8 giugno 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile le vendite al dettaglio mostrano una flessione mensile dello 0,4% in valore e -0,5% involume. Le vendite dei beni alimentari sono in aumento dell'1% in valore e in volume, mentre diminuiscono quelle dei beni non alimentari (-1,5% in valore e -1,7% in volume). Lo rende noto l'Istat indicando che su base tendenziale, sempre ad aprile 2021, le vendite al dettaglio aumentano del 30,4% in valore e del 31,5% in volume."Ad aprile 2021 emerge un lieve ripiegamento congiunturale delle vendite al dettaglio che segue la stagnazione del mese precedente", segnala l'Istat indicando che negli ultimi due mesi il risultato congiunturale complessivo è stato sostenuto dall’andamento positivo del comparto alimentare, mentre quello dei beni non alimentari ha contribuito negativamente. L'istituto di statistica sottolinea inoltre che il fortissimo incremento tendenziale che si osserva per quasi tutti gli aggregati è ovviamente il risultato del confronto con le vendite di un mese, l’aprile dello scorso anno, caratterizzato dalle estese chiusure dovute alle misure di contrasto all’emergenza sanitaria.