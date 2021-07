Istat: torna a crescere a giugno il flusso commerciale, +1,2% per l'import e +0,1% per export

Alessandra Caparello 27 luglio 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Dopo la battuta d’arresto di maggio, a giugno l’export verso i paesi extra Ue registra un contenuto aumento congiunturale. Nel secondo trimestre 2021 la dinamica congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue simantiene ampiamente positiva.A giugno 2021 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 1 , un aumento congiunturaleper entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+1,2%) rispetto alle esportazioni (+0,1%).La dinamica congiunturale lievemente positiva dell’export è dovuta principalmente all’aumento dellevendite di beni intermedi (+6,1%) mentre diminuiscono quelle di beni strumentali (-4,5%). Dal latodell’import, si rilevano incrementi su base mensile per beni di consumo durevoli (+13,2%), beni strumentali(+5,3%) e beni intermedi (+1,8%), mentre sono in calo gli acquisti di energia (-2,8%) e di beni di consumonon durevoli (-1,2%). Nel secondo trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente, l’export aumenta del 6,3%, per effettosoprattutto delle maggiori vendite di energia (+27,4%), beni strumentali (+7,9%) e beni intermedi (+6,8%).Nello stesso periodo, l’import registra un rialzo congiunturale del 10,9%, cui contribuiscono in particolare i forti aumenti degli acquisti di energia (+25,2%) e beni intermedi (+16,2%).La stima del saldo commerciale a giugno 2021 è pari a +4.790 milioni (+4.676 a giugno 2020). Aumental’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +6.265 milioni per giugno 2020 a +7.517 milioniper giugno 2021).