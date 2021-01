Istat: rapporto deficit-Pil balza al 9,4% nel 3° trimestre 2020 - Errata Corrige

Titta Ferraro 8 gennaio 2021 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

La notizia pubblicata oggi alle ore 10.47 conteneva un errore nel titolo. Il dato del deficit al 2,2% non è del trimestre precedente, bensì del trimestre dell'anno precedente. Ci scusiamo con i lettori. Segue la versione della notizia corretta.Istat: rapporto deficit-Pil balza al 9,4% nel 3° trimestre 2020Come nei primi due trimestri del 2020, l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil nel terzo trimestre risulta in forte crescita rispetto al corrispondente trimestre del 2019. Così rende noto l’Istat secondo cui in termini assoluti, il peggioramento dei saldi è dovuto sia alla riduzione delle entrate, sia al consistente aumento delle uscite, dovuto alle misure di sostegno introdotte per contrastare gli effetti dell’emergenza economica e sanitaria su famiglie e imprese.Nel terzo trimestre 2020 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 9,4% (2,2% nellostesso trimestre del 2019). Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -5,9% (+1,0% nel terzo trimestre del 2019). Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -3,7% (+0,8% nel terzo trimestre del 2019).