Istat: produzione nelle costruzioni in modesto calo a settembre

Daniela La Cava 20 novembre 2019 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che la produzione nelle costruzioni ha mostrato un lieve calo dello 0,3% a settembre rispetto ad agosto. Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario ha mostrato un rialzo dello 0,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di settembre 2018), mentre l’indice grezzo è aumentato del 3,7%. "Il terzo trimestre del 2019 si chiude con una minima variazione congiunturale positiva dell’indice di produzione delle costruzioni (+0,1%), nonostante le due flessioni mensili consecutive di agosto e settembre - commenta l'Istat -. Su base tendenziale, la dinamica dell’indice corretto per gli effetti di calendario, pur mantenendosi positiva da febbraio 2019, appare in progressivo rallentamento".