Istat: peggiora fiducia imprese e consumatori a novembre, pesa emergenza Covid

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Cala a novembre la fiducia delle imprese e dei consumatori. Stando ai dati diffusi dall'Istat, l’indice del clima di fiducia dei consumatori è passato da 101,7 a 98, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è sceso da 92,2 a 82,8 per effetto soprattutto del forte peggioramento dei servizi di mercato. "Il peggioramento dell’emergenza sanitaria ha influenzato la fiducia sia delle imprese sia dei consumatori", commenta l'Istat.Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo anche se con intensità differenziate. Il clima economico e il clima futuro registrano le flessioni maggiori, passando, rispettivamente, da 87,2 a 79,3 e da 104,0 a 98,8. Il clima personale scende da 106,4 a 104,7 e quello corrente diminuisce da 99,9 a 97,4.Guardando alle imprese, il peggioramento della fiducia è diffuso a tutti i settori: l’industria e il commercio al dettaglio registrano cali più contenuti mentre si evidenzia un crollo dell’indice relativo ai servizi di mercato. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice scende da 94,7 a 90,2 e nelle costruzioni cala da 142,5 a 136,8. Nel commercio al dettaglio l’indice diminuisce da 98,9 a 95,2 mentre nei servizi di mercato cade da 87,5 a 74,7.