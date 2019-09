Istat: migliora fiducia consumatori a settembre, giù quella delle imprese

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Settembre a due velocità per la fiducia dei consumatori e delle imprese a settembre. Secondo i dati comunicati qualche minuto fa dall'Istat, nel mese di settembre l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha mostrato un lieve aumento, passando da 111,9 a 112,2 punti, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha registrato un lieve calo, da 98,8 a 98,5."A settembre 2019 la ripresa del clima di fiducia dei consumatori deriva in particolare da un miglioramento della valutazione della situazione personale e delle prospettive future", commenta l'Istat indicando per le imprese "un nuovo indebolimento del clima di fiducia". Una flessione, spiega, che è trainata dal settore manifatturiero, in calo per il quarto mese consecutivo, e dal commercio al dettaglio. I segnali positivi riguardano il settore dei servizi e, soprattutto, il comparto delle costruzioni.