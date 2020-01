Istat: migliora fiducia consumatori a gennaio, cala quella delle imprese

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Migliora a gennaio la fiducia dei consumatori, ma rallenta quella delle imprese. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'indice del clima di fiducia dei consumatori è passato da 110,8 a 111,8, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha mostrato una flessione da 100,7 a 99,2."A gennaio si rileva una divergenza nell’andamento del clima di fiducia tra imprese (in peggioramento) e consumatori (in miglioramento)", commenta l'istituto di statistica. Sul fronte delle imprese, l’indice composito del clima di fiducia diminuisce, riportandosi sul livello dello scorso novembre, sintesi di un miglioramento nell’industria e di un peggioramento nei servizi e nel commercio al dettaglio. Per i consumatori, aggiunge l'Istat, il clima di fiducia recupera completamente la flessione registrata a novembre 2019 riportandosi sul livello dello scorso ottobre. L’aumento è dovuto ad un diffuso miglioramento di tutte le componenti.