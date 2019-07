Istat: lieve calo per produzione nelle costruzioni a maggio

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

In lieve calo la produzione nelle costruzioni. L'Istat comunica che maggio l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha mostrato una flessione mensile dello 0,1 per cento. Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2018) cresce del 2 per cento.