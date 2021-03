Istat: inflazione accelera a febbraio. Prezzi al consumo in salita su base mensile a +0,1%

Alessandra Caparello 16 marzo 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

A febbraio l’Istat stima un aumento dell’indica nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio), confermando la stima preliminare.La lieve accelerazione dell’inflazione, afferma l’Istat, si deve prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -6,3% di gennaio a -3,6%) e all’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,1% a +1,0%), solo in parte compensate dal rallentamento dei Beni alimentari (da +0,6% a +0,2%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici salgono entrambe a +0,9%, da +0,8% del mese precedente.L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +0,7% per l’indice generale e a +0,3% per la componente di fondo.