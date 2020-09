Istat: inflazione, -0,6% m/m a settembre (preliminare), negativa per il quinto mese consecutivo

Daniela La Cava 30 settembre 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Secondo le stime preliminari, in Italia l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato a settembre una diminuzione dello 0,6% su base mensile e dello 0,5% su base annua (come nel mese precedente).Lo si apprende in una nota dell'Istat nella quale si spiega "l’inflazione si conferma negativa per il quinto mese consecutivo. Anche la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, si indebolisce ulteriormente registrando una variazione prossima allo zero". L'Istat sottolinea che rimane invece vivace, accelerando rispetto ad agosto, la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa.Il dato finale verrà diffuso il 16 ottobre.