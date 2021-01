Istat: fiducia imprese in lieve rialzo a gennaio, cali (modesti) per quella dei consumatori

Daniela La Cava 28 gennaio 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

In Italia gli indici del clima di fiducia mostrano a gennaio modeste variazioni, in diminuzione l’indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle imprese, trainato dal settore dei servizi, dalle aspettative sull’occupazione nelle costruzioni e da quelle sulle vendite nel commercio al dettaglio. Secondo i dati diffusi stamattina dall'Istat, a gennaio 2021 l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha mostrato a gennaio una lieve flessione, passando da 101,1 a 100,7 mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha registrato un lieve aumento da 87,7 a 87,9.