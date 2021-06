Istat: fatturato industria torna a salire ad aprile a +3,3%

Alessandra Caparello 22 giugno 2021 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di aprile, l’Istat stima un fatturato industriale in salita del 3,3% con una crescita più marcata sul mercato interno (+4,0%) rispetto a quello estero (+1,7%). Così rende noto l’Istat secondo cui Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come ad aprile 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 105,1%, in ragione del confronto con il dato estremamente basso di aprile 2020. In particolare, si registrano variazioni positive di ampiezza straordinaria su entrambi i mercati: 114,7% sul mercato interno e 87,8% su quello estero.