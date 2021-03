Istat: esportazioni in crescita nel quarto trimestre. Rialzi più ampi al Nord-Ovest a +6,5%

Alessandra Caparello 11 marzo 2021 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre 2020, l’Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ma più ampia per il Nord-ovest (+6,5%) e il Sud e Isole (+5,7%) e più contenuta per il Centro (+3,6%) e il Nord-est (+3,4%).Nel 2020, rispetto all’anno precedente, continua l’istituto, l’export registra una contrazione marcata (-9,7%) e diffusa a livello territoriale: rispetto alla media nazionale, è più ampia per le Isole (-30,4%) e, in misura minore, per il Nord-ovest (-10,8%), più contenuta per Centro (-8,5%), Nord-est (-8,2%) e Sud (-6,4%).