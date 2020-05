Istat: crolla fatturato servizi nel primo trimestre, forte calo per servizi alloggio e ristorazione

Daniela La Cava 27 maggio 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Crolla nel primo trimestre 2020 il fatturato dei servizi. Secondo i dati diffusi dall'Istat l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi ha mostrato una flessione del 6,2% rispetto al trimestre precedente e che l’indice generale grezzo è calato, in termini tendenziali, del 7,2 per cento. L'indice del fatturato dei servizi nel primo trimestre 2020 ha mostrato variazioni congiunturali negative in tutti i settori. In particolare, una diminuzione del 24,8% per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del 6,4% per il trasporto e magazzinaggio, del 6% per il commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e del 2% per le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese. Notevolmente più contenute risultano le flessioni nei settori dei servizi di informazione e comunicazione (-0,9%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,4%).