Istat: cresce il numero di chi cerca lavoro, calano gli inattivi

Alessandra Caparello 30 luglio 2021 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Rispetto a giugno 2020, come rende noto l'Istat, cresce il numero di persone in cerca di lavoro (+3,5%, pari a +81milaunità) e risulta in forte diminuzione quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-4,2%, pari a -592mila), che eraaumentato in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria.