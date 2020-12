Istat: a novembre in aumento export ed import. Saldo commerciale pari a +6677 milioni di euro

Alessandra Caparello 21 dicembre 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Per il mese di novembre 2020, l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+3,6%) rispetto alle esportazioni (+2,7%). La stima del saldo commerciale a novembre 2020, continua l’Istituto nazionale di statistica, è pari a +6.677 (era +5.432 milioni a novembre 2019). Diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +8.238 milioni per novembre 2019 a +8.148 milioni per novembre 2020).