Istat: a novembre crescono gli occupati ma cala il numero di chi cerca lavoro

8 gennaio 2021

MILANO

A novembre tornano a crescere gli occupati dello 0,3%, pari a +63mila unità e per tutte le componenti di genere, i dipendenti a tempo indeterminato, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni che, insieme ai dipendenti a termine, segnano una riduzione. Così rivela l’Istat secondo cui nel complesso il tasso di occupazione sale al 58,3% (+0,2 punti).Il forte calo del numero di persone in cerca di lavoro (-7,0%, pari a -168mila unità) è generalizzato sia per sesso sia per età. Il tasso di disoccupazione cala all’8,9% (-0,6 punti) e tra i giovani al 29,5% (-0,4 punti). A novembre, il numero di inattivi cresce (+0,5%, pari a +73mila unità) tra le donne, gli uomini, i 25-49enni e gli ultra 65enni, mentre diminuisce tra 15-24enni e 50-64enni. Il tasso di inattività sale al 35,8% (+0,2 punti).