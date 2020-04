Istat: a marzo netto calo sia per l'import che per l'export. Saldo commerciale a +5213 milioni

Alessandra Caparello 23 aprile 2020 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Netta riduzione a marzo 2020 sia per le esportazioni (-13,9%) sia per le importazioni (-12,4%). Lo stima l’Istat secondo cui la forte contrazione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è più accentuata per beni strumentali (-24,6%) e beni di consumo durevoli (-21,8%).Il saldo commerciale a marzo 2020 è stimato pari a +5.213 milioni (era +4.699 milioni a marzo 2019). Diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +7.872 milioni per marzo 2019 a +7.202 milioni per marzo 2020).A marzo 2020 l’export verso paesi OPEC (-24,3%), Svizzera (-18,8%), paesi ASEAN (-18,3%), Cina (-15,0%) e Giappone (-12,7%), è in forte calo su base annua. Gli acquisti da paesi OPEC (-45,6%), Cina (-27,4%) e Turchia (-22,0%) registrano flessioni tendenziali molto più ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue27.