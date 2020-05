Istat: a maggio fiducia imprese piomba a valore minimo da inizio serie storica

Daniela La Cava 28 maggio 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Dopo la sospensione di aprile dovuta all’emergenza sanitaria in corso, l'Istat comunica le nuove stime effettuate con i dati raccolti a maggio che indicano livelli storicamente bassi dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (94,3) e dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (51,1)."L'emergenza sanitaria in corso - si legge nella nota dell'Istat - continua a influenzare negativamente il clima di fiducia degli operatori economici: per i consumatori l’indice raggiunge il valore più basso da dicembre 2013; per le imprese registra il valore minimo dall’inizio della serie storica, a marzo 2005. Per quanto riguarda le imprese, si rilevano livelli bassi di fiducia soprattutto nei servizi di mercato mentre la manifattura evidenzia una maggiore tenuta".