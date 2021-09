Istat: a luglio produzione industriale a +0,8% su base mensile e +7% annuo

Alessandra Caparello 10 settembre 2021 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

In calo su base mensile la produzione industriale dell’Italia nel mese di luglio. Secondo quanto comunicato dall’Istat, il dato segna +0,8% dal precedente +1,1% contro la previsione a +0,1%.Su base annua, la produzione segna +7% in calo dal precedente +13,8%. Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2021 l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 7,0% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020). Crescono in misura particolarmente marcata i beni intermedi (+11,9%) e con minore intensità i beni strumentali (+7,0%) e quelli di consumo (+5,1%). L’energia registra una lieve flessione (-0,6%).Tutti i principali settori di attività economica mostrano aumenti su base tendenziale, ad esclusione delle attività estrattive. Gli incrementi maggiori riguardano la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+12,5%), la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo (+11,9%) e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+9,8%).