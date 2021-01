Istat: a dicembre calano import ed export. In aumento la stima del saldo commerciale

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre 2020, calano entrambi i flussi del commercio dell’Italia, più ampiamente per le esportazioni (-4,6%) rispetto alle importazioni (-1,3%).A dicembre 2020, l’export cresce su base annua del 3,1% (era +2,0% a novembre), trainato dalle vendite di beni strumentali (+7,8%), beni di consumo durevoli (+6,9%) e beni intermedi (+4,3%). La stima del saldo commerciale a dicembre 2020 è pari a +7.907 (era +6.801 milioni a dicembre 2019). Aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +9.912 milioni per dicembre 2019 a +9.922 milioni per dicembre 2020).